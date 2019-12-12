Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payasİskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.

İskenderunOtoyolu'nun, sadece Payasİskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otoyolun önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hatay ziyaretinde söz verdiği bir vaadin gerçekleşmesinden milletvekilleri olarak mutlu olduklarını ifade eden Yayman, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payasİskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçların, geçiş ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti.

HATAY 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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