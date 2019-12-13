Yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı

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HATAY'da, Suriye sınırında görevli askerlerce bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine teslim edilerek tedaviye alındı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde Suriye sınır karakolunda görev yapan askerler, arazide yaralı kızıl şahin buldu. Yaralı kuş askerlerce Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi. Dernek bünyesindeki gönüllü veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine ulaştırıldı. Sağ kanadından yaralandığı belirlenen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



HATAY 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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