İSDEMİR'de patlama (1) İSDEMİR fırınında yaşanan patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükseldi

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Hatay'ın iskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, İSDEMİR fırınında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Şiddetli patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HATAY 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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