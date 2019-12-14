İSDEMİR'de patlama (2) İskenderun Demir Çelik Fabrikası 4. nolu fırınında yaşanan patlama çevrede heyecan ve paniğe yol açtı Curuf kazanının patlaması sonucu gökyüzüne dumanlar yükselirken ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, fabrikanın 4. nolu fırınında, curuf kazanında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası fabrikada maddi hasar meydana gelirken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi.

HATAY 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.