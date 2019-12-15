Balıkçılar Çarşısı'nda yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir çok iş yerinin bulunduğu Balıkçılar Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 2 ay önce Yeni çarşı ve Balıkçılar Çarşısı'nda bir restorana ait bacadan çıkan yangında iş yerlerini alevler dumanlar kaplamıştı ve büyük maddi hasar meydana gelmişti. Bugün aynı bacadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

HATAY 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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