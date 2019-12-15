Hatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulaç Mahallesi yakınlarında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerinin Kulaç Mahallesi yakınlarında yaptıkları uygulamada 31 MA 6229 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 7 göçmen ve Suriye uyruklu araç şoförü A.F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmenler jandarmadaki sorgularının ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Araç şoförü A.F. (21) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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