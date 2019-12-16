Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Antakya yolunun 7. kilometresi, Antakya OSB kavşağında Akif Diktaş'ın (39) yönetimindeki BA 31 2181 plakalı tır, Musa Bezgin'in (28) kullandığı motosiklete çarptı. Tırın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.
Tır şoförü Akif Diktaş jandarma tarafından gözaltına alındı.
HATAY
16 Aralık 2019 Pazartesi
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