Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti

SURİYE´nin İdlib kenti kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye´de savaşa rağmen eğitimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. İdlib kırsalındaki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere okul kıyafeti dağıttıklarını belirten Tosun, "Suriye´nin İdlib kenti kırsalında düzenli veya dönemsel olarak desteklediğimiz çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullara işletim masrafı, ısınma, kırtasiye ya da kıyafet desteği gibi katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak İdlib kırsalındaki okullarda 30 bin parça okul kıyafeti dağıttık. Dağıtımlarımızdan çoğunluğu yetim olan 10 bin öğrenci yararlandı" dedi.

Eğitimli bireylerin yetişmesi için Suriye´deki okulları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Tosun, çalışmalara katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür etti.



HATAY 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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