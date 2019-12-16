Hatay'da 34 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 34 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen yabancı uyruklu 34 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
HATAY
16 Aralık 2019 Pazartesi
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