Türk ve Suriyeli kadınlar üreterek kaynaşıyor Hatay'da kadınlar başta turunç reçeli olmak üzere, yoğurt ve kahvaltılık zeytin üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor Gıda Teknikeri Özlem Coşkun: "Amacımız hem öğretmek hem de Türk-Suriyeli vatandaşlarımızı kaynaştırmak"

Hatay’ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü’nde, Türk ve Suriyeli kadınlar beraber turunç reçeli yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Altınözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Altınözü Kültür Evi’nde, Türk ve Suriyeli kadınlar turunç reçeli yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Türk ve Suriyeli kadınlar, Ev Tipi Sofralık Zeytin Kursu adı altında çeşitli yöresel ürünlerin yapımını hem öğreniyor hem de satılan ürünlerden elde edilen paralarla aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kurs öğretmenlerinden Gıda Teknikeri Özlem Coşkun, Kursumuzun amacı Suriyeli ve bizim kendi Türk vatandaşlarımızın ortak çalışması olarak başladık projemize. Kursumuzun adı ev tipi sofralık zeytin ama farklı şeylerde yapıyoruz. Bugün turunç reçeliyle başladık. Tuzlu yoğurt yapımımız oluyor, kırık zeytin, halhallı zeytin, siyah zeytin bu tür şeyler yapıyoruz” dedi.

Amaçlarının hem öğretmek hem de TürkSuriyeli vatandaşları kaynaştırmak olduğunu ifade eden Coşkun, “Kursiyerlerimiz kurs onunda kooperatif kurmaya kadar gidiyor. Kursiyerlerimiz de günlük belli bir miktar ücret alıyor. Amaç öğretmek ve Türk vatandaşlarımızı ve Suriyelileri kaynaştırmak” diye konuştu.

Turunç reçelinin yapım aşamalarını anlatan kursiyerlerden Emine Kocaoğlu, “Turunçları toplayıp güzelce bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra da rendeleyerek o turuncu ince tabakasını alıyoruz. Ondan sonra da kabukları dilimliyoruz, hepsini eşit şekilde dilimlemeliyiz ki çünkü görsellikte önemli. Dilimledikten sonra ip yardımıyla kabukları saplıyoruz. Kleyde haline gelmiş olan kabuklarımızı tencereye koyarak, 1015 dakika arasında haşlama yapıyoruz. Haşladıktan bir gün sonra suyunu süzerek, değiştiriyoruz sabah ve akşam arası. Bu işlemi 45 gün veya 67 gün arasında yapıyoruz daha sonra reçel aşamasına geçiyoruz. Reçel aşamasına geldiğimizde turunç 5 kilo ise 5 ile 5 buçuk kilo arasında şeker koymamız lazım ki hafif acımsı tadı olduğu için. Ama şekerli isteyen varsa da 1 kiloya, 1 çeyrek şeker koyabilir, o sizin damak tadınıza kalmış bir şey” dedi.

Kocaoğlu, kurslardan çok memnun olduklarını sözlerini ekledi.

HATAY 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.