Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 5 bin adet soba ve 25 ton yakacak yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’deki sığınmacı kamplarında kış mevsiminin zor şartlar altında devam ettiğini belirtti.

Kamplarda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımı yaptıklarını aktaran Tosun, "Özellikle İdllib’in güney kırsalından kuzeye doğru yoğun bir göçün gelmesi bölgede ciddi ihtiyaçlar meydana getirdi. Kış mevsiminde bulunmamız nedeniyle aileler en çok soba ve yakacağa ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımında bulunduk. Bu dağıtımlarımızdan 25 bin kişi istifade etti" dedi.

Tosun, Suriye içerisindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek desteklerinden ötürü bağışçılara teşekkür etti.

HATAY 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.