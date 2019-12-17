Vali Doğan: "Hatay’da şiddet oranı yüzde 2.9"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, şiddet olaylarının Türkiye genelinde yüzde 3.8, Hatay’da ise yüzde 2.9 oranında olduğunu söyledi.

Vali Doğan, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında toplantı yaptı. Vali Doğan başkanlığında kurum yöneticilerinin katıldığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Hatay Valiliği Abdurahman Melek Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Doğan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldığını belirterek, "Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır" dedi.

Hatay’daki şiddet olaylarına oranları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Doğan, “Hatay ili verilerine gelecek olduğumuzda Türkiye ortalamasının yüzde 3,8 olan şiddet olayı, ilimizde bu oran 2,9’dur. Tedbir kararı sayısına baktığımızda ise 2,9 oranında bir durum söz konusudur. Resmi nikahın önemi ve gayri resmi nikahın önlemesi açısından ilgili kurumlarda personellere eğitim verilmiştir. Okullaşma oranın düşük olduğu ilçe ve beldelerde ev ziyaretleri gerçekleştirilerek, yerler tespit edilmiş, 20202021 arasında gerekli mesleki çalışma alanları sağlanacaktır. 2019 senesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında 13 bin 605 kişiye eğitim verilmiştir. 15 ilçe belediyesinde kadın danışma merkezlerinde sorunlar anlatılmıştır. Eylem planın uygulanması için canla başla çalışıp, kadına verilerek her desteğin toplumumuzun daha üstün kılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığını eylem planı hazırlanacağını da belirten Vali Doğan, “Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

HATAY 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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