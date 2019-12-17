Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.

Olay, İskenderun ilçesi sahil Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin önünde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmıştı. Kafeye gelen Abidin K. ile kafe işletmecisi Alpay Uzuner arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan Alpay Uzuner, hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada silahla yaralanan Abidin K. ise tedavisinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Çelik yelek giydirilen Abidin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.