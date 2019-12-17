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Hatay Medeniyetler Korosu'na "Kültür Bakanlığı 2019 Özel Ödülü"

İHA

Hatay Medeniyetler Korosu Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Hatay Medeniyetler Korosu'na "Kültür Bakanlığı 2019 Özel Ödülü"

Hatay Medeniyetler Korosu Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin bu yılki kazananları arasında olan Hatay Medeniyetler korosu kurucusu Yılmaz Özfırat, ödülün kendilerine verilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özfırat Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl 1979 yılından verdiği Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldüklerini belirterek, “Bu bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Çünkü biz bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında konserler gerçekleştirdik. Amerikan kongresinde, Avrupa parlamentosunda, Avrupa insan hakları mahkemesinde ve bakanlığımız tarafından böyle bir ödüle layık görüldüğümüzden dolayı Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve turizm bakanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Hatay Medeniyeler Korosunun her sene bir amaç için yola çıktığını İfade eden Özfırat, “Geçen yıl savaş mağduru çocuklardan oluşan toplulukla bir şeyler yaptık. Ondan önceki yıl dünya barışı için bir şeyler yapmıştık. Bu ödül bizim değil Hatay'ın ödülü aslında belki de Türkiye'nin ödülü olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere 2019 yılında “Antakya Medeniyetler Korosu Derneği” ile “Odunpazarı Modern Müze OMM” layık görüldü.

HATAY

17 Aralık 2019 Salı

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