Hatay'da kaçak içki üreten 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’da ev ve iş yerlerinde kaçak içki ürettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığının duyum üzerine kaçak içki ürettikleri tespit edilen 4 şahsın ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 540 litre şarap, 381 litre boğma rakı, boğma rakı yapımında kullanılan 20 kilogram kuru incir ve bir hassas terazi ele geçirildi. Yılbaşına hazırlık yaptıkları ve piyasaya kaçak içki süreceği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak içkiler Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi.

HATAY 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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