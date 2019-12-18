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Hatay’ın Antakya ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, köpek ise telef oldu.



Kaza, Antakyaİskenderun karayolu Kavaslı mevkisinde meydana geldi. Motosikletiyle sol şeritte ilerleyen 31 AG 281 plakalı motosiklet sürücüsü yola atlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletli, motosikletiyle beraber refüje çarparak durabildi. Kazada ismine ulaşılamayan motosiklet sürücüsü yaralanırken, köpek ise telef oldu.

HATAY 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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