Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Döver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 EE 631 plakalı otomobilin sürücüsü Gökben Aslanyürek (29), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla 150 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanan Gökben Aslanyürek, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkarılan Gökben Aslanyürek, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.