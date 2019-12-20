Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sutaşı Mahallesi, SamandağAntakya karayolunda seyir halindeki 31 D 6374 plakalı otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

HATAY 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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