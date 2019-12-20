Hatayspor’da Maiga ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.

Bordobeyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maiga ise, “1.5 sene formasını giydiğim Hataysporla ayrılma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, şampiyon Hatayspor” ifadelerini kullandı.

Hamidou Maiga, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası Siirt İl Özel İdaresi maçında Hatayspor formasını giymişti.

HATAY 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.