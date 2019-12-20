Hatay’da hükümlü ve tutukluların yaptığı resim ve el işleri sergilendi

Hatay’da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü ve tutuklarının resim ve el işleri sergilendi.

Merkez ilçe Antakya’daki bir alışveriş merkezinde Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü ve tutuklarının yaptıkları resimler ve el işlerinin sergisi açıldı.

Serginin açılışını Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Erol Taslak, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve Ceza İnfaz Kurumu İzlemeye Heyeti Üyeleri kurdele keserek gerçekleştirdi.

Sergide hükümlü ve tutuklulara öğreticilik yapan Resim Öğretmeni Özge Koyun, temel amaçlarının hükümlü ve tutuklulara bir terapi niteliğinde resim yapmayı öğretmek olduğunu belirterek, “Bir farkındalık oluşturmak için hükümlü ve tutuklulara resim yapmayı öğrettim. Buradaki temel amacımız aslında bir terapiydi. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklara biraz kendilerini dışa vurmalarını sağlamak istedik. Karakalem ile başladık resim çizmeye, ilk başlarda yapamayacaklarını düşündükleri için zor oldu ancak daha sonra inandıklarında başarabileceklerini gösterdik. Çok kısa sürede güzel bir yol kat ettiler ve bu sergiyi açtık” dedi.

Sergi açılışına gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, hükümlü ve tutuklarının yaptıkları resimleri ve el işlerini incelediler.

HATAY 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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