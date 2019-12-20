"O benim sünnetim değildi"

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Hatay’da aracını 150 metrelik uçuruma sürerek intihar etmeye çalışan kadının, çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

İddiaya göre, Defne ilçesi, Döver Mahallesi'nde kullandığı otomobille yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan G.O. adlı kadının, oğlu S.E.O.'yu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğunu itiraf etti. Tedavisi süren kadının bir süredir ailevi problemler yaşadığını, oğlunu öldürdükten sonra da otomobiliyle uçurumun kenarına gidip, intihar girişiminde bulunduğunu anlattığı öne sürüldü.

Annenin, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HATAY 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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