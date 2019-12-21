İdlib kırsalında patlama

"O benim sünnetim değildi"

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HATAY´ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye´nin İdlib kentinin kırsalında patlama meydana geldi. Patlama sesi Türkiye´den de duyuldu.

İdlib´in Harim ilçesi kırsal alanından saat 14.30 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Reyhanlı´da hareketliliğe neden olan patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.



HATAY 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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