TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

65. dakikada Selim Ilgaz’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 10



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Kubilay Sönmez xxx (Muhammed Samed Karakoç dk. 90+2 ?), Rayane Aabid xx, Selim Ilgaz xxx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Loteteka Bokila xx, Yusuf Abdioğlu xx, Helder Barbosa xx (Alican Özfesli dk. 84 ?), Caner Hüseyin Bağ x (Idır Quali dk. 67 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Temel

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Hakan Barış xx, Abdülkadir Özdemir xx, Eren Keleş xx, Utku Şen xx, Marvin Sinan Büyüksakarya xx, Enes Yasin Akyol xx, Evren Korkmaz xx, Renan Souza Dınız xx, Okan Adil Kurt xx (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Özkan Taştemur xx (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 80 ?)

Yedekler: Özer Enes Soylu, Serhat Tunç, Semih Uçar, Şahin Berk

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Gol: Selim Ilgaz (dk. 66) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hakan Barış, Özkan Taştemur, Marvin Sinan Büyüksakarya, Okan Kurt (Adanaspor), Bokila, Yusuf Abdioğlu, Alican Özfesli (Hatayspor)

HATAY 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.