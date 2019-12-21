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Hatayspor-Adanaspor maçının ardından Bayram Toysal: “1-0’lık skoru sorun görmüyorum, önemli olan ...

İHA

Hatayspor-Adanaspor maçının ardından Bayram Toysal: “1-0’lık skoru sorun görmüyorum, önemli olan galip gelerek 3 puanı almak” Engin İpekoğlu: “Devre arasında en az 8-10 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor”

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor sahasında konuk ettiği Adanaspor’u 10 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamada bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, skorun 10 bitmesinin sorun olmadığını önemli olmanın galip gelerek 3 puanı almak olduğunu söyledi. Adanaspor’u da oynadığı iyi oyundan dolayı tebrik eden Toysal, “Zor maç olacağını biz hafta başından beri biliyorduk. Adanaspor’un zor günler geçirdiğini, acilen puan ve puanlara ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Nitekim maçın ilk yarısı kapanan bir Adanaspor vardı. Açmaya çalıştık fakat çok cılız ataklarla sonuç bulmaya çalıştık, başarılı olamadık. İkinci yarı İkinci yarının başından itibaren biraz daha yüklenmeye başladık. Üçüncü bölgede golden önce ve sonra birkaç tane net pozisyonumuz oldu ama ceza alanı dışından attığımız klas bir golle 3 puanı bulduk. Baktığınız zaman Adanaspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Belki 10’lık galibiyet camiada beklenti olarak, daha farklı skor olabilir mantığını biraz köreltti ama bizim için önemli olan galibiyet ve 3 puan. 5 maçtır gol yemiyorduk, bu 6. maç oldu. Biz defans güvenliğini elimizden bırakmayacağız. Ön tarafta da daha kreatif olacağız. Adanaspor maçı 10 biter, haftaya Bursaspor maçı daha iyi galibiyet, daha bol gollü galip olur takım. Ben bu skorlarda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz, toplayabildiğimiz kadar puanları toplayalım, ikinci yarı bakarız demiştik. Şu ana kadar ki 2 puan ortalamasının 4 puan üzerindeyiz. Bu bizim için inanılmaz derecede büyük bir avantaj. Bu süreci iyi yönetmeye çalışıyoruz. Hakemin bana göre gereksiz vermiş olduğu sarı karttan dolayı hem stoper hem de forvet mevkilerinde zaten sıkıntımız vardı, Bursa maçına eksik gideceğiz yapacak bir şey yok. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. En iyi sonucu almaya çalışacağız. Adanaspor’u da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. İnşallah ikinci yarıda onlarda toparlanır, bizde emin adımlarla yolumuza devam ederiz” dedi.

Engin İpekoğlu: “Hatayspor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"

Yaklaşık 6 haftadır sıkıntılı kadro ile mücadele ettiklerini söyleyen Engin İpekoğlu, devre arasında en az 810 oyuncu transfer etmeleri gerektiğini söyledi. İpekoğlu, “Hatayspor’u aldığı 3 puandan dolayı kutluyorum, şampiyonluk yolunda da başarılar diliyorum. Oyunu değerlendirecek olursak golü yediğimiz dakikaya kadar pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Ama golü yedikten sonra birkaç tane net gol pozisyonuna girdi Hatayspor takımı. Bizde elimizdeki mevcut kadroyla son maçı da oynayıp devre arasına gireceğiz. Devre arasında herhalde en az 810 tane oyuncu alma zorunluğumuz var. Kadro dışı kalan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktı. Bu da yaklaşık 67 haftadır bu şekilde devam ediyor. Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, Adanaspor’u şuan ki bulunduğu konumdan, düşme hattından en kısa zamanda, ikinci yarı itibariyle istediğimiz noktaya getiririz” diye konuştu.

HATAY

21 Aralık 2019 Cumartesi

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