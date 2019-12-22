Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından bombardıman nedeniyle Türkiye-Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere gıda malzemeleri dağıtıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından bombardıman nedeniyle TürkiyeSuriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere acil yardım paketi dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, son bir haftada İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 100 bini aştığını söyledi.

Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını söyleyen Tosun, “İdlib şehir merkezi ile Sarmada ilçesi arasındaki çeşitli noktalarda bombardıman nedeniyle göç yoluna düşen aileler için hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor. Dağıtımlarımızdan bin kişi faydalandı” dedi.

Tosun, saldırılar nedeniyle TürkiyeSuriye sınırına göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.

HATAY 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

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