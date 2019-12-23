Kırıkhan'da eğlence mekanları denetlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eğlence mekanları denetlendi.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada eğlence mekanlarında kimlik kontrolü, üst araması yapıldı.
Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen uygulamanın devam edeceği belirtildi.
HATAY
23 Aralık 2019 Pazartesi
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