Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi

Hatay’ın Erzin ilçesinde 2017 yılında kurulan kurulduktan 3 ay sonra 2. Lige adım atan Erzin Yeşilkent Spor Erkek Voleybol Takımı ilk yarıyı lider tamamladı.

Erzin Yeşilkent Spor Erkek Voleybol takımı, ligin ilk yarısının son karşılaşmasında Adıyaman İlim Kültür takımını setlerde 30 mağlup ederek iki hafta önce eline geçirdiği liderliği bırakmadı.

Kulüp As Başkanı Mehmet Uras yaptığı açıklamada, “Lige damga vurmak için çok iyi transferler gerçekleştirdik. Başta Kaymakam Ahmet Demirci’ye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu’na ve değerli sponsorlarımıza, ayrıca bu mutluluğu yaşatan takımımızın hocası Güntaç Yılmaz ve oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu takıma maddi imkan sağlandığında şampiyonluğun en büyük adayıdır" dedi.

HATAY 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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