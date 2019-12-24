Kırıkhan’ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay vefat etti

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından Aydın Falay hayatını kaybetti.

Aydın Falay, uzun zamandan beri tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Falay’ın cenazesi bugün Kırıkhan Mezarlık Kompleksi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Belediyesinde yapılan törenle, doğup büyüdüğü Mahmutlu Mahallesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Büyük bir ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, Falay ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Falay, 12 Aralık 197720 Şubat 1981 yılları arasında Kırıkhan Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

HATAY 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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