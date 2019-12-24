İki yaşında beyin tümörü ameliyatı oldu

Beyninde tümör saptanan 2 yaşındaki Ayşe Sare Dönmez, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Denge şikayetiyle doktora götürülen Ayşe Sare’de beyin tümörünün tespit edilmesi üzerine Dönmez ailesi, İskenderun Gelişim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker’e ve Op.Dr. Doğan Değirmenci’ye başvurdu. Uygulanan cerrahi müdahale sonucu sağlığına kavuşan Ayşe Sare Dönmez, bir hafta sonra taburcu edildi.

Yaşadıkları süreci anlatan anne Betül Dönmez, “Ayşe Sare, son zamanlarda başını yana eğerek yürüyordu. Bu sebeple, çocuk doktorumuza başvurdum. Muayenenin ardından yapılan tetkikler sonucunda, kızımın beyninde kitle tespit edildi. Zaman kaybetmeden başvurduk. Çok şükür kızım şuan iyi durumda. Evimize sağlıkla döneceğiz” dedi.

Santral Sinir Sistemi tümörlerinin, çocukluk çağının en sık rastlanan ikinci büyük tümör grubu olduğuna dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker, “Ailenin dikkati sayesinde, erken evrede teşhis edilen kitleye gerçekleştirdiğimiz cerrahi müdahale ile Ayşe Sare, sağlığına kavuştu. Santral Sinir Sistemi tümörleri, çocukluk çağının en sık rastlanan ikinci neoplazmlarıdır. Solid tümörler ise ilk sırayı almaktadır ve 16 yaşın altındaki çocuklarda, üçüncü en sık ölüm nedenidir. Çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 20’sini beyin ve omurilik tümörleri oluşturmaktadır. Erişkinlerde ise bu oran, yüzde 12’dir” dedi.

HATAY 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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