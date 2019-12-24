Samandağ’da bir okula aşırı yağış tatili

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı bir okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ve Tekebaşı Anaokulu’nda aşırı yağışlardan dolayı 25 Aralık 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil ilan edilmiştir” denildi

HATAY 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

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AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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