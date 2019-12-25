Samandağ’da Noel ayini

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde St. İlyas Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine çok sayıda Hıristiyan katıldı.



Samandağ St. İlyas Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kiliseye gelen Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakarak dualar etti, kilise korosu ilahiler okudu.



Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik ve Emniyet Müdürü Ramazan Öğün, Hristiyanların vatandaşların Noel bayramlarını kutladı.

HATAY 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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