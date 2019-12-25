Türk Diyanet Vakfı´ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Diyanet Vakfı´ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım

DHA

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Suriye´nin İdlib kentinin güneyindeki sivil halka yönelik devam eden bombardımandan kaçarak güvenli bölgelere gelmeye çalışan ailelere, gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Suriye´nin İdlib kentinin güneyindeki sivil halka yönelik devam eden bombardımandan kaçarak güvenli bölgelere gelmeye çalışan ailelere, gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi İsmail Yiğit, vakıfça Türkiye-Suriye sınır bölgesine yakın Sarmada, Babül Hava, Dana, Afrin ve Azez'e doğru göç eden Suriyelilere gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımları ulaştırıldıklarını söyledi. Ayrıca ilk etapta 50 ailenin barınması için de çadır bölgesi oluşturduklarını belirtti. İsmail Yiğit, son bir haftada İdlib'in güneyinden kuzeyine göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 200 bini aştığını belirterek, "Rejim güçleri tarafından İdlib'in güneyine havadan ve karadan yoğun salıdırlar oluyor. Bölgelerde yaşayan aileler, saldırılar nedeniyle yaşadıkları evlerini bırakarak bu kış şartlarında zorluklar içerisinde göç ediyor. Araçlarla gelen ailelere gıda yardımı ulaştırdık, ayrıca İdlib'in kuzeyinde yer alan Harbenuş bölgesinde ailelerin zorlu kış şartlarında barınabilmesi için çadır kamp alanının kurulumunu gerçekleştirdik. Gönüllü doktorlarımızla da gelen ailelerin muayenelerini yaparak ilaç yardımı yaptık" dedi.
Yiğit, ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı´nca Suriye'de gerçekleştirilen yardımlara destek olmak isteyen vatandaşların 'SURİYE' yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL tutarında bağışta bulunabileceğini, daha fazlasının ise 'bagis.tdv.org' adresinden veya TDV banka hesap numaraları aracılığıyla yapılabileceklerini söyledi.

HATAY

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu
YEREL HABERLER DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu
Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 1 yaralı
Belgesiz 20 bin eczane teknisyenine belgelendirme eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Belgesiz 20 bin eczane teknisyenine belgelendirme ...
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere düşürdü
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere düşürdü
Hatay'da trafo patladı
YEREL HABERLER Hatay'da trafo patladı
Samandağ’da Noel ayini
YEREL HABERLER Samandağ’da Noel ayini
Samandağ’da bir okula aşırı yağış tatili
YEREL HABERLER Samandağ’da bir okula aşırı yağış tatili
Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü
YEREL HABERLER Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü
Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı
YEREL HABERLER Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini
YEREL HABERLER İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini
Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz ...
İki yaşında beyin tümörü ameliyatı oldu
YEREL HABERLER İki yaşında beyin tümörü ameliyatı oldu
Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı Hatay'da fırtınalı havada denizde zıpkınla avlanmaya çalışan baba oğulda sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı Fırtına ve yağmur sonrası ise gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik ...
Fırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Fırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur ...
İdlib´in güneyinden göç edenler için çadır kuruluyor
YEREL HABERLER İdlib´in güneyinden göç edenler için çadır kuruluyor
Kırıkhan’ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay vefat etti
YEREL HABERLER Kırıkhan’ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay ...
Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya düştü Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki ulaşımı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşürecek olan yolun tanıtımı yapıldı Hatay Valisi Rahmi Doğan: "3 yılda bitebilecek yolu sadece 7 ayda tamamladık"
YEREL HABERLER Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya ...
Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi
YEREL HABERLER Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi
Kırıkhan'da eğlence mekanları denetlendi
YEREL HABERLER Kırıkhan'da eğlence mekanları denetlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X