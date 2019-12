Bayram Toysal: "Suyun üzerinde yürüsek, yüzmeyi bilmiyor diye eleştirenler olacak" Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, kimsenin ne söylediğini kale almıyoruz" "Biriktirdiğimiz bonusu Bursaspor maçında dağıtmak istemiyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisine karşı yapılan eleştirilere cevap vererek, "Eleştiri tabi olacak. Tabiri caizse suyun üzerinde yürüsek, yüzmeyi bilmiyor diye eleştirenler olacaktır. Buna da saygı duyuyoruz ama ben şunu yineliyorum, bir her zaman sıfırdan büyüktür" diye konuştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 17. haftada cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal açıklamalarda bulundu.



"30 da yensek üç puan alacağız"

Oynadıkları maçların 10 bittiğini ama futbolcularına maçtan önce hiçbir zaman için maça çıkın 10 alıp üstüne yatın diye bir şey söylemediğini ifade eden Bayram Toysal, "Türkiye’de maalesef yapılan her iş iyi ya da kötü eleştiriliyor. Buna saygı duyuyoruz, eleştiri tabi olacak. Tabiri caizse suyun üzerinde yürüsek, yüzmeyi bilmiyor diye eleştirenler olacaktır. Buna da saygı duyuyoruz ama ben şunu yineliyorum, bir her zaman sıfırdan büyüktür. Eleştirirken verilere bakılsın. 10 yendik, üç puan aldık. 30 da yensek üç puan alacağız. Net bir istatistik veri. Biz bu ligin averajı en iyi olan takımız. Kim nasıl isterse eleştiri yapabilir, sonuna kadar saygı duyuyoruz, lütfen bizim yaptığımız işe de herkes saygı duysun. Bu takım emin adımlarla yoluna devam ediyor, kimse bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacak, kimsenin ne söylediğini kale almıyoruz. Evet 10 yeniyoruz, yarın Allah korusun bir mağlup olduğumuzda şu mu söylenecek, 'Biz uyarmıştık'. Neyi uyarıyorsunuz ben anlamadım, sizin uyarmanıza gerek yok zaten eksiğin, fazlanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.



"Biriktirdiğimiz bonusu Bursaspor maçında dağıtmak istemiyoruz"

Adanaspor karşısında istedikleri üç puanı aldıklarını, hafta sonunda oynayacakları Bursaspor maçında da kendi oyunlarını rakibe hissettirmek istediklerini söyleyen Toysal, "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu hafta sonunda Bursaspor ile deplasmanda oynayacağız. Sonuçta iyi takım iyi bir camia. Bakıldığı zaman ligdeki konumu çok iç açıcı olmasa da sonuna kadar hedefi kovalayabilecek bir takım. Aynı şekilde bizimde camia olarak beklentilerimiz yüksek. Bu maç bizim açımızdan çok önem arz ediyor. Nedeni ise, şu ana kadarki alabileceğimiz maksimum puanları aldık. Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik. Biz bu bonusu Bursaspor maçında dağıtmak istemiyoruz. O yüzden çok bilinçli, çok inançlı, istekli ve arzulu şekilde müsabakaya hazırlanıyoruz. Fiziki şartlar biraz ağırlaştı, haftasonu Türkiye geneli yoğun zemin olma ihtimali yüksek. Ama ona rağmen Bursa’da çok ciddi bir ambiyansla kendi oyunumuzu oynayıp, bunu da rakibe hissettirmek istiyoruz. Bir şeyleri başarmak zorundayız, inanıyorum futbolcu kardeşlerimle beraber bu müsabakadan kayıpsız bir şekilde devreyi görürsek ikinci yarıda işimiz biraz daha kolaylaşacak" açıklamasında bulundu.



Furkan Şeker: "Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz"

Hatayspor futbolcularından Furkan Şeker ise kendileri için Bursa deplasmanından puan ve puanlarla dönmenin önemli olduğunu belirterek, “İçeride Adanaspor karşısında güzel bir galibiyet aldık, taraftarlarımızın önünde. Puan farkını biraz daha olsa açtık. Şu an avantajımız iki maça çıktı. Şimdi de Bursaspor maçına hazırlanıyoruz, rakiplerimizden biri olduğunu düşünüyorum, her ne kadar arada ciddi puan farkı olsa da, sonuçta köklü bir camia ile oynayacağız, onlarında tek hedefi çıkmak. O yüzden maça hem bireysel hem de takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bizim için önemli olan oradan puan veya puanlarla dönebilmek. Çünkü iki hafta üst üste deplasmanda aldığımız galibiyetlerle puan farkı açıldı. Umarım oradan güzel bir sonuçla döneriz ve devreyi güzel bir şekilde kapatırız" ifadelerini kullandı.

