Hatay'da sağanak yağış ve fırtına

Fotoğraftaki bizim oto mu?

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dünyanın en uzun kumsallarından biri olan Çevlik sahilinde 2 metrelik dev dalgalar oluştu ve deniz suyun çıkmasından kaynaklı çöpler kumsala vurdu.

Göle dönen yollara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

HATAY 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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