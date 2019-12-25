Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yeni yerleşkesine taşınıyor Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: "Ülkemizin geleceğini yetiştiriyoruz"

Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü’nün 20202021 Eğitim Öğretim yılında yeni yerleşkesine taşındığı bildirildi.



Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü’nün 20202021 Eğitim Öğretim yılında yeni yerleşkesine taşınması sebebiyle basın toplantısı düzenledi. Dağ, konuşmasında İskenderun'un eğitim potansiyelinin yüksek bir şehir olduğuna vurgu yaparak "Bahçeşehir Koleji olarak buradaki yüksek potansiyele sadece sayısal olarak bakmıyoruz. Genç nüfusu donanımı ile değerleri ile kapasitesi ile çok yüksek bir donanıma sahip olduğunu biliyoruz öğrencilerimize çocuklarımıza ve gençlerimize çok güveniyoruz o yüzden bu bu potansiyeli ülkemize hem yakın hem de uzak gelecekte gelişmiş ülkeler seviyesine getirebilecek potansiyel olarak görüyoruz. Bahçeşehir Kolejinin varlık sebebi de bu nedenle çok önemli. Kampüs yüzde olabilir iki yüzde olabilir öğrenci sayısı da konuşulabilir ama konuştuğumuz sayılar değil konuştuğumuz ve sayısal olarak da büyüklüğünü ifade ettiğimiz şey bence geleceğimiz. Biz 27 yıl önce ülkemizin geleceğine taliptik şu anda bu anlamda geleceğimizi yetiştiriyoruz bundan da gurur duyuyoruz." dedi.



"Biz öğrencilerimizi bilimle teknoloji ile buluşturmayı evrensel bilim ve teknolojinin tüm süreçlerini bilen ve üretebilen öğrenciler olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullanan Dağ, "Bunu yaparken de tek yönlü değil her yönü ile gelişebilen kendi potansiyeli ne ise bunun daha üzerine çıkabilen ve bulunduğu şehrin ülkenin dünyanın değerlerin de sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu ifade ederken çok kolay olan ama uygularken çok ciddi bir akademik alt yapı ve çok ciddi bir içerik oluşturmanız ve bu anlamda da eğitime yatırım yapmanız gereken bir alan. Biz bu nedenle İskenderun'u tercih ettik ve yanılmadığımızı görüyoruz. Karşılığında öğretmenlerimizde öğrencilerimizde velilerimizde akademik anlamda çok iyi başarılar alıyoruz. Ama şunu da görüyorum, değerlerden bahsediyoruz sevgi, hoşgörü birlikte yaşam kültüründen bahsederken görüyoruz ki bu konuda sembol şehirlerden biri İskenderun. Bu manada İskenderun'a değer katacağımızı ve İskenderun'un çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" diye konuştu.



Eğitimde yeni hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'de şuanda robotik alanında 12 yıldır kodlama alanında ise 5 yaştan itibaren okul öncesinden itibaren 6 yıldır kodlama dersi koyan bir kurumuz. İki yıl önce Milli Eğitim bizim uygulamalarımızın raporlarını istedi, şuanda devlet okullarında robotik dersleri kodlama dersleri var. Bu bizim için övünç kaynağı, çünkü biz bu yeni eğitim modellerini modelliyoruz tüm Türkiye'de hem özel hem devlet okullarında uygulanmasını sağlayabiliyoruz. İskenderun'da 20202021 eğitim döneminde Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak devam edeceğiz. Lise bölümüz yoktu. Ve çok kısa süre içerisinde iki yada üç yıl içerisinde fen lisemizi fen ve teknoloji lisesi olarak dönüştürmeyi planlıyoruz. Ama bu tek başına bizim yapacağımız bir şey değil. Sadece laboratuvar ve müfredatı koymakla yetmez, donanımlı öğretmenlerle sivil toplum örgütleriyle sanayi kuruluşlarıyla üniversite iş birliği ve basının desteği ile hep bir arada olunduğunda bu iş sonuç verecektir"

HATAY 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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