Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan´da su kuyusu açıldı

HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013´te iki bombalı aracın patlatıldığı terör saldırısında şehit olan 53 kişi adına Pakistan´da su kuyusu açıldı.

Merkezi İstanbul´da bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği´nin Reyhanlı´daki gönüllüleri tarafından oluşturulan fonla Pakistan'ın Sindh eyaletinin Tharparkar kentinde açılan kuyudan bölgede yaşayan ve içme suları bulunmayan yaklaşık 300 kişi yararlanacak. Derneğin Reyhanlı temsilcisi Mehmet Üçler, Türkiye´de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde insani yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Üçler, dernek gönüllüleri olarak Pakistan´da su kuyusu açtıklarını ve adını da Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri kuyusu olarak tescil ettirdiklerini belirterek, "Biz, 11 Mayıs şehitlerini unutmamak ve unutturmamak için kuyunun adını Reyhanlı 11 Mayıs şehitleri olarak verdik. Şehitlerimiz adına açtık. Vakıf olarak dünyada bugüne kadar 1600 dan fazla su kuyusu açtık" dedi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise, Hayrat Vakfı ve Dernek üyelerine teşekkür ederek, "Şehitlerimizi unutturmamak ve adlarını yaşatmak için açılan su kuyusu için teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerinin acılarını bir nebze olsun azaltıyor. Bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz" diye konuştu.

`EVLATLARIMIZIN ADI YAŞAYACAK´

11 Mayıs günü Reyhanlı´daki saldırıda oğlu Halil Erdemci´yi kaybeden anne Medine Erdemci, açılan suyu kuyusu nedeniyle Hayrat İnsani yardım Derneği´ne teşekkür etti. Erdemci, "Pakistan´da açılan su kuyusu ile evlatlarımızın adı yaşayacak" dedi.



HATAY 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.