Suriye'de rejim ve Rusya'nın saldırılarından kaçış sürüyor

SURİYE'de rejim ile Rusya'nın havadan ve karadan sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evlerini ve arazilerini bırakarak, daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen sivillerin sayısı, 220 bine yaklaştı.

Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına yönelik Esad rejimi ile Rusya tarafından havadan ve karadan saldırılar, devam ediyor. Saldırıdan canlarını kurtarmak ve daha güvenli bölgelere gelip, yerleşmek isteyen Suriyeli siviller, çocuklarını ve yanlarına alabildikleri eşyalarını kamyonet, otomobil, motosiklet ve traktörlere yükleyip, Türkiye sınırına doğru göç ediyor.

Yerel kaynaklar, gelenlerin çoğunun, Suriye'nin Bab-el Hava Sınır Kapısı kırsalı ile aynı bölgede bulunan Sarmada, Dana, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı Afrin ile Azez'e doğru gittiklerini söyledi.

Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Türk Diyanet Vakfı tarafından bölgeye gelen sivillere çadır ve gıda yardımı sürdürülüyor.



HATAY 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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