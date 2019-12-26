Damda erkek cesedi bulundu

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 katlı bir binanın damında erkek cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın damına çıkanlar, güneş enerjilerinin arısında bir kişinin yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşlarındaki kişinin öldüğü saptandı. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HATAY 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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