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Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantısı yapıldı

İHA

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ilgi mahalle muhtarları ile toplantı gerçekleştirdi.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantısı yapıldı

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ilgi mahalle muhtarları ile toplantı gerçekleştirdi.
26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.30’da Samandağ Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Hatay İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesinden Ahmet İçel, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, Samandağ Belediyesi Meclis Üyeleri ve Samandağ Mahalle Muhtarları katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Eryılmaz, “34 aydır bu Kırsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu bölgede Kooperatifleşme olayı çok yaşanmadığı için insanlar bu örgütlenme tarzına da biraz yabancı. Oysa bütün ülkede neredeyse her gün televizyonlarda ve gazetelerde Kooperatiflerin toplum açısından, üretim açısından ve bölgenin kalkınması açısından önemi yazılıyor ve gösteriliyor. Hatta biz geç kaldık aslında. Gençlerimiz işsiz diyoruz, ailelerin çoğunun işi gücü yok, evinde oturuyor. Bunların en azından sahip oldukları arazilerde, bahçelerinde ekim yaparak aile bütçelerine katkıda bulunmak için bu kooperatifin ciddi anlamda katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Biz de belediye olarak buna destek olacağız, kooperatifin de ortağıyız. Biz bu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden önce Kadın Girişimi Kooperatifi kurduk. Kadın Girişimi Kooperatifi çok önemli bir aşama kaydetti. Üretime ve satışa başladı. Hem yerel ürünlerin üretimi konusunda, hem İpek Böcekçiliğinin geliştirilmesi ve bu ipeğin dokunması konusunda çok önemli çalışmalar yaptık, önemli projelerimiz var.
Arazilerimiz verimli kullanılmıyor. Belediye adına kayıtlı 1200 dönüm arazi var. Bu arazilerin çoğu vatandaşlarımızın tasarrufu altında ama çoğu da arzu ettiğimiz verimi alamıyor. Çünkü bilinçli bir tarım anlayışıyla hareket etmiyor. O teknolojiyi kullanamıyor. Belki maddi imkanları yeterli olmadığı için istediği gibi ekip biçemiyor. Bugün artık tarımda bir modernleşmeye gidildi. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz lazım. biraz daha standartlara uygun, çağın gelişimine uygun bir anlayışla bu toprakların ekilip biçilmesi lazım. Yani eğer araziniz varsa, eğer oraya ekecek tohumunuz yoksa, eğer oraya su götürecek imkanınız, maddiyatınız yoksa siz o topraktan istediğiniz verimi alamazsınız. Bugün bu bölgede katma değeri yüksek dediğimiz hangi ürünü ekmemiz lazım, onu bu konunun uzmanları ile yapacağız. Uzmanlar ile istişare içinde olacağız ve bu kooperatif bünyesinde bu topraklarımızı en iyi şekilde nasıl işleyebiliriz, en iyi şekilde nasıl ürün elde edebiliriz, nasıl tohum desteği sağlayabiliriz, hangi ürünleri yetiştirirsek bunları işleyebilir ve tekrar bunu pazarlayabiliriz bunların hepsinin hesabını ve çalışmasını bu kooperatifin bünyesinde yapabiliriz.
Bugün Türkiye’de çok ciddi anlamda kendini ispatlamış, başarılara imza atmış kooperatifler var. Bizim bu bölge bu konuda biraz geri kalmış. Biz bir adım atmaya çalışıyoruz, bölgede ciddi bir işsizlik var, gençlerimiz işsiz. Bu kooperatif bünyesinde şunu da yapacağız; mesela arazin mi var ve bu arazi boş, kullanamıyorsun. Biz, o arazinde en iyi ürünü nasıl yetiştirebilirsin, bunun araştırmasını yapacağız, toprak analizleri yapacağız ve tohum veya fide desteği yapacağız. Ya da sera yapılması gerekiyorsa yine kooperatif bünyesinde belediyenin de desteği ile o katkıyı sunacağız. Sen de o arazinde o üretimi yapacak ve aile bütçene katkı sunacaksın.
Bu kooperatifin amacı el birliği ile dayanışma içerisinde, yardımlaşma içerisinde belediyenin de desteği ile bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama ne yazık ki toplumda bir duyarsızlık var. Üretime yönelik yaptığımız çalışmalarda kamuoyunda bu konuda bir heyecan göremiyorum maalesef. Kolaydan, oturarak para kazanalım devri bitti. Bundan sonra bizim üretim yapmamız lazım. Biz sadece tüketen bir toplumuz ve sadece tüketen bir toplumun sonu yozlaşmadır, kaostur, çatışmadır. Onun için bizim üretime geçmemiz lazım” dedi.

HATAY

26 Aralık 2019 Perşembe

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