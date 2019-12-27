Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

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HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki A.G., Ö.G. ve N.R. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobildekilerin çıkarılmasının ardından araç çarpmanın şiddetiyle alev topuna döndü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



HATAY 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

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