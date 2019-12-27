Eryılmaz: "Revize imar planında mağduriyetleri azami ölçüde gidereceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eryılmaz: "Revize imar planında mağduriyetleri azami ölçüde gidereceğiz"

İHA

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, revize imar planında mağduriyetleri azami ölçüde gidermek için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi.

Eryılmaz: "Revize imar planında mağduriyetleri azami ölçüde gidereceğiz"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, revize imar planında mağduriyetleri azami ölçüde gidermek için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi.
Samandağ Belediyesi tarafından, “Revize İmar Planı” ile ilgili halkı bilgilendirmek ve mağduriyetlerin nasıl giderilebileceği konusunda uzmanlar eşliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Başkan Eryılmaz, yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Samandağ 1993 yılında Turizm Bölgesi ilan edildi. Turizm Bölgesi ilan edilen alanla ilgili bütün plan tadilatları mutlaka Turizm Bakanlığının onayından geçmek zorundadır. Bu konuda yasa açık. Bugün tartıştığımız askıda olan Revize İmar Planı da Bakanlık tarafından onaylanmış ve bize gönderilmiştir. Bize gelen yazıda da diyor ki; “biz bu revize imar planınızı onayladık, bunu bir hafta içerisinde askıya çıkarın, bir ay askıda kalsın, bu bir aylık süre içerisinde vatandaşlarımızın itirazlarını alın, askı süresinin bitiminde bir hafta içerisinde itirazlarla birlikte meclis kararı alınmaksızın bunu bize gönderin” diyor. Neler yapmamız gerektiğini bakanlık açıkça ortaya koyuyor. Bizim bunun dışına çıkma şansımız yok. Bakanlık onayladı, gönderdi biz de bir hafta içerisinde hemen aldık, askıya çıkardık, 1 aylık askı süresi ayın 18’inde tamamlandı, yine aynı şekilde tutanakla askıdan indirdik. İtiraz dilekçelerimizi aldık, dosya halinde bu itirazları Bakanlığa göndereceğiz" dedi.
Mağduriyetlerin olduğunu ve bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda 1 aydır gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Eryılmaz, "Samandağdaki mimarlarımız, harita mühendisi arkadaşlarımız geliyor, katkı sunmaya çalışıyor, bu mağduriyetleri nasıl giderebilirizin çalışmasını yapıyorlar. Biz bu konuda itiraz düşüncelerimizle birlikte kendi düşüncelerimizi arkadaşlarımızın tespitleri ile bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığın da umarım bu itirazlarımızın dikkate alınması noktasında gerekeni yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Başkan Refik Eryılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Net olarak söylüyorum; burada bir tek vatandaşımız mağdur olacağına ben Belediye Başkanlığı koltuğunu bırakmayı tercih ederim. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bizim derdimiz vatandaşı mağdur etmek değil. Böyle bir şey olması mümkün değil. Belediye başkanının görevi vatandaşını mağdur etmek değil, eğer bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti gidermek için çaba sarf etmektir. Biz şu anda bu çabanın, bu mücadelenin içerisindeyiz. Ama sizler de takdir edersiniz ki ifrazı yapılmış, terki yapılmış, bağımsız parsel vasfını almış olan parsellerin üzerine 12 metre imar yolu ihdas etmek, yeşil alan ihdas etmek, park ihdas etmek gerçekten hem vatandaş açısından ciddi bir mağduriyet, hem de belediye açısından da bir çıkmaz oluşturuyor. Çünkü bugün bağımsız olan, terkini yapmış parselin içine siz bir sosyal donatı alanı oluşturduğunuz zaman, orada bir yol ihdas ettiğiniz zaman o yolu açabilmem yada o sosyal donatı alanını toplumun hizmetine sunabilmem için onu önce kamulaştırmam lazım. Belediyenin böyle bir gücü yok. Belediyenin böyle bir gücü olmadığı için burada bir kilitlenme yaşanır. Yani ben parasını ödemeyeceğim için yolu açamayacağım, öbür tarafta da vatandaş parselinden bu yol ve park ihdas edildiği için orada inşaat yapamayacak, parselini satamayacak ve mağduriyet yaşanacak. Terki yapılmamış yani ifrazı yapılmamış parsellerin içerisinde kanunda belirtilmiş olan düzenleme ortaklık payı üzerinden bir düzenleme yapılmışsa, yol yada sosyal donatı alanı oluşturulmuşsa ona da kimsenin itiraz etmesi söz konusu olamaz. Zaten ifrazı yapılmamış olan bir parsel belediyeye gelip ifraz yapmak istediği zaman kanun gereği o terkleri yapmak zorunda. Bizim en büyük sıkıntımız, bağımsız parsellerden yol geçmiş olması yada yeşil alan olması."

HATAY

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı
YEREL HABERLER Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri ...
Siyanürden güçlü balon balığı eklem ağrılarına iyi gelecek
YEREL HABERLER Siyanürden güçlü balon balığı eklem ağrılarına iyi ...
Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantısı yapıldı
Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular Hatay’da polis 3 vatandaşa, telefon dolandırıcılarına paralarını kaptırmak üzereyken engel oldu Komiser Yardımcı Hasan Karadağ: “Samandağ ilçemizde son zamanlarda meydana gelen muhtemelen dolandırıcılık olaylarla ilgili olarak ciddi ve sıkı bir çalışma içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular Hatay’da ...
Genç kadını çelme takarak, yere düşürdü
YEREL HABERLER Genç kadını çelme takarak, yere düşürdü
Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon ...
Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı İskenderun'da yolda yürüyen kadın, tanımadığı birinin saldırısında darp edilerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına ...
Hatay’da kaçak içki operasyonu Yılbaşı tedbirleri kapsamında, 1620 litre ve 49 pet şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak içki operasyonu Yılbaşı tedbirleri ...
Amik Ovası'nda tedirgin bekleyiş Hatay'da Amik Ovası'nda yağan yağmurla birlikte suların yükselmesi köylüleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Amik Ovası'nda tedirgin bekleyiş Hatay'da Amik ...
Suriye'de rejim ve Rusya'nın saldırılarından kaçış sürüyor (2)
YEREL HABERLER Suriye'de rejim ve Rusya'nın saldırılarından kaçış ...
Damda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Damda erkek cesedi bulundu
Suriye'de rejim ve Rusya'nın saldırılarından kaçış sürüyor
YEREL HABERLER Suriye'de rejim ve Rusya'nın saldırılarından kaçış ...
Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan´da su kuyusu açıldı
YEREL HABERLER Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan´da ...
Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yeni yerleşkesine taşınıyor Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: "Ülkemizin geleceğini yetiştiriyoruz"
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü 2020-2021 Eğitim ...
Hatay'da sağanak yağış ve fırtına
YEREL HABERLER Hatay'da sağanak yağış ve fırtına
Bayram Toysal: "Suyun üzerinde yürüsek, yüzmeyi bilmiyor diye eleştirenler olacak" Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, kimsenin ne söylediğini kale almıyoruz" "Biriktirdiğimiz bonusu Bursaspor maçında dağıtmak istemiyoruz"
YEREL HABERLER Bayram Toysal: "Suyun üzerinde yürüsek, yüzmeyi ...
İdlib´in güneyinden göç edenlere 150 çadır
YEREL HABERLER İdlib´in güneyinden göç edenlere 150 çadır
Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın güvenlik kulübesine çarptı
YEREL HABERLER Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın güvenlik kulübesine ...
Türk Diyanet Vakfı´ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakfı´ndan, saldırılardan kaçan ailelere ...
DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu
YEREL HABERLER DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu
Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 1 yaralı
Belgesiz 20 bin eczane teknisyenine belgelendirme eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Belgesiz 20 bin eczane teknisyenine belgelendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X