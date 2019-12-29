Kartpostallık gökkuşağı manzaraları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akdeniz Bölgesindeki sağanak yağışlar Hatay'da etkili olmaya devam ediyor. İskenderun ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak ile birlikte zaman zaman oluşan gökkuşağı manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İskenderun'da körfez üzerinde yağmur bulutlarının hareketi ve gök kuşağının oluşumu hızlandırılmış çekim özelliği ile görüntülendi. Körfezin bir kısmında yağmur etkisini sürdürürken güneşin kendisini göstermesi ile oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Yağmur bulutlarının ürkütücü görüntüsü ise bölgede etkisini sürdüren sağanağın şiddetini ortaya koyuyor.

HATAY 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:35

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.