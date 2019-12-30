Hatay'da sis nedeniyle kaza: 2 yaralı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza YayladağıAntakya kara yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Mehmet T. yönetimindeki 01 DEE 15 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak sonucu takla attı. Araçta bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 17:36

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