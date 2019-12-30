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Hatay’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit, deşifresi ve engellenmesine yönelik Hatay MİT Başkanlığı, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin birlikte yaptığı çalışma sonucunda yılbaşı kutlamalarında, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde eylem yapacağı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 4’ü il merkezinde, 7’si Reyhanlı’da olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

HATAY 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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