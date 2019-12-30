Hatay'da pastanelere yılbaşı denetimi

Hatay'da yeni yıl öncesi pastaneler denetleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler yeni yıl öncesinde pastanelerde denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde hijyen koşullarına uyulup uyulmadığı ya da halk sağlığını tehdit edebilecek uygulamaların olup olmadığı denetlendi. Gıda mühendisleri ile zabıta ekipleri, bu tür denetimlerin 2020 yılında da devam edeceğini duyurdu.

Büyükşehir ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde görülen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirildi ve işletmeciler eksiklerin giderilmesi için uyarıldı.

HATAY 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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