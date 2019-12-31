Nehre düştü, kendi çabasıyla kurtuldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düştüğü nehirde akıntıya kapılan şahıs için arama kurtarma çalışması başlatılırken, şahıs kendi çabalarıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çögürlü Mahallesi'nde dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen İ.A. (39), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında İ.A.’ya ulaşılamazken, İ.A.’nın kendi çabalarıyla nehirden kurtulduğu öğrenildi. Samandağ ilçesine bağlı Sutaşı Mahallesi mevkiinde güçlükle nehirden çıkan İ.A., bir evin kapısını çalarak yardım istedi. İ.A.’ya battaniye veren vatandaşlar, daha sonra jandarmaya haber verdi. İ.A.’nın bulunmasıyla AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmalarını sonlandırdı. İ.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

21 Ekim 2018 yılında yine Çöğürlü mevkiinde Ferdi Karataş isimli çocuk Asi Nehri’ne düşerek hayatını kaybetmişti.

HATAY 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.