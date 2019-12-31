Hatay’da 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Hatay'da durdurulan bir motosiklette 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Hatay Devlet Hastanesi civarında durdurulan motosiklette 10 bin 800 adet Captagon hap ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü A.G. gözaltına alındı.

HATAY 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

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