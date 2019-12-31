Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde Asi Nehri’ne baktığı sırada dengesini kaybederek suya düşen Fatma O., akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri genç kadını kurtardı. Halat yardımıyla nehirden çıkarılan kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında cep telefonu kameralarıyla çekim yapan meraklı kalabalığa ise bir polis “telefonla film çekin” diye tepki gösterdi.

HATAY 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.