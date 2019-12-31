Hatay'da 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- HATAY'da polisin bir motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Devlet Hastanesi civarında A.G.'nin kullandığı motosikleti durdurdu. Ekipler, motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi. A.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



HATAY 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.