Hatay'da, durdurulan minibüsten 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından AntakyaReyhanlı yolunda yapılan aramalarda durdurulan bir minibüsten 2 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

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